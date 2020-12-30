Представлен E Ink-монитор Dasung Paperlike 253

Компания Dasung, известная электрофоретическими экранами, представила новый дисплей на основе панели E Ink. Это 25,3-дюймовая модель Paperlike 253. Новинка имеет разрешение 3200:1800 пикселей, а плотность пикселей здесь равна 145 на дюйм. Экран также может похвастаться отображением 16 оттенков серого. Мы привыкли к электронным книгам на основе электронных чернил, однако данный монитор можно отнести к сегменту очень узкоспециализированных устройств. Dasung Paperlike 253 появится в продаже в следующем году, но цена пока не сообщается. Дешевым он точно не будет, ведь за 13-дюймовую модель этот же производитель просит 1000 долларов.