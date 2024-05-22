Представлен E Ink-монитор Modos Paper Monitor

Компания Modos пополнила ассортимент мониторов моделью Paper Monitor, которая получила 13,3-дюймовую панель на основе электронных чернил (E Ink) с разрешением 1600:1200 точек. Новинка также характеризуется частотой обновления 60 Гц, цветным или монохромным режимами, задержкой всего в 120 мс в сравнении с 270 мс у конкурентов (только в режиме ЧБ), открытым исходным кодом, интерфейсами HDMI и USB, поддержкой устройств на Linux, macOS или Windows. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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