Представлен Full HD-монитор Philips 272B1G

Компания MMD пополнила ассортимент мониторов моделью Philips 272B1G, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка характеризуется антибликовым покрытием, частотой обновления 75 Гц, временем отклика 4 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора 178°, 76% охватом цветовой палитры NTSC и 98% – sRGB, поддержкой технологии LowBlue, датчком PowerSensor для автоматического снижения яркости, сенсора LightSensor для регулировки яркости в зависимости от освещения, интерфейсами VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, концентратором USB с четырьмя портами, один из которых поддерживает быструю зарядку по BC 1.2, двумя громкоговорителями мощностью по 2 Вт и гибко регулируемой подставкой. Монитор появится в продаже в текущем месяце по ориентировочной цене в 18 тысяч рублей.

Комментарии и отзывы Philips 272B1G
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