Представлен LG Gram нового поколения

Когда-то давно ноутбук LG Gram сделал себе имя благодаря тонкой и легкой конструкции, которая весила меньше килограмма. Однако законы физики и рынка в конечном итоге сделали эти особенности совершенно устаревшими и не совсем нужными, хотя ноутбуки LG по-прежнему стараются быть предельно лёгкими. Теперь производитель представил новое поколение ноутбуков данной линейки, которое представлено всего одной конфигурацией. Диагональ дисплея в 14 дюймов, вес в 999 грамм, Core i5 11-го поколения, 8 гигабайт оперативной памяти — этого достаточно, чтобы устройство пользовалось спросом у тех, кому нужен Windows 10. С другой стороны, стоимости ноутбука пока что никто не называет, а хотелось бы, конечно, сравнить устройство с потенциальными конкурентами.