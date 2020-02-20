Представлен МУЛЬТиКУБИК - первый в мире VR-проектор

Виртуальная реальность все глубже проникает во все сферы деятельности человека, безусловно, предоставляя множество плюсов. Вот только после VR-очков и шлемов быстро начинает кружиться голова, а использование этой технологии для детей вообще противопоказано. Разработчики уникального детского проектора из компании «МУЛЬТиКУБИК» (CINEMOOD за пределами СНГ) нашли выход, представив первый в мире VR- проектор, который не требует очков и не вызывает головокружение (только если от восторга).

«VR Кубик» объединяет проекционные возможности портативного устройства, высокоточные датчики движения, гироскоп и контент 360, кроме того новый продукт стал в два раза быстрее существующих моделей «Кубиков» за счет новой аппаратной начинки. Устройство проецирует часть панорамного изображения на стены или потолок, открывая новые возможности для взаимодействия с VR-контентом: пользователь просто перемещает проекцию в любом направлении, и на ней отображается участок общей панорамы.

Для нового продукта были разработаны специальный контент, демонстрирующий новые механики пользовательского опыта. С помощью игры «Ghost Hunt», сделанной по принципу дендивской «Duck Hunt», юные пользователи перестанут бояться темноты за счет распугивания привидений в комнате. Игра «UniWord» в интерактивном режиме обучит английскому языку. Набор панорамных 360-видео «поймай Ам Няма», «заповедные жемчужины России», а также видео с платформы Youtube, превратят детскую комнату в иммерсивное пространство, с которым можно взаимодействовать. Специально для VR-проектора, совместно с издательством Clever, разработаны анимированные «ожившие» 3D диафильмы.

Медиатека интерактивных игр, видео 360 и VR-диафильмов будет регулярно пополняться: компания запустила программу для разработчиков VR-контента, и теперь любой издатель может выкладывать свои материалы на платформу CINEMOOD, используя открытый SDK.

По оценкам экспертов компании, через «VR Кубик» может быть воспроизведено более 80% всего существующего контента в формате 360. Конечно, в доступе останется и весь контент, доступный на прошлых моделях: мультфильмы, сказки, игры, и, конечно, диафильмы, в том числе озвученные.

«Наш продукт уже продается в США. Выпуск программы «Доброе утро, Америка», в котором рассказали про него спровоцировал волну заказов, в результате которой, только за первый месяц было реализовано более 1000 этих инновационных устройств. Уверен, что продукт не меньше понравится и российским пользователям: в РФ мы рассчитываем получить в 2 раза больше заказов за тот же период», - отметил генеральный директор компании «МУЛЬТиКУБИК» Михаил Буховцев.

За прошедшие 3 года компания «МУЛЬТиКУБИК» привлекла более $10 млн инвестиций, и к концу 2019 года CINEMOOD удалось подключить более 50 000 активных пользователей в 147 странах. В планах в 2020 году удвоить этот показатель. В первый месяц продаж инновационный продукт будет доступен в сети магазинов re:Store и на официальном сайте производителя cinemood.ru. Устройство можно будет приобрести с 18 февраля за 36 990 рублей.

Автор: Артем Костенко