Представлен Mini Tower-корпус Aerocool CS-107

Компания Aerocool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CS-107, которая имеет размеры 197,5:353:340,6 мм. Новинка характеризуется форматом Mini Tower, поддержкой системных плат типоразмера Micro ATX и mini-ITX, четырёх карт расширения, видеокарт длиной до 286 мм, одного 3,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 157 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором на 240 мм, а также воздушной СО с одним 120-мм кулером без подсветки или тремя 120-мм вентиляторами с RGB-подсветкой. Также отметим сетчатую переднюю панель для лучшего отвода тепла, боковую акриловую стенку, порты USB 3.0 и USB 2.0, а также стандартные аудиогнезда. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.