Представлен OLED EX-телевизор Philips OLED810

Компания TP Vision пополнила ассортимент телевизоров моделями Philips OLED810 и OLED760, которые получили новые матрицы OLED EX. Первая характеризуется размерами 42, 48, 55, 65 и 77 дюймов по диагонали, пиковой яркостью до 1500 нит, AI-чипом P5 девятого поколения, 70-Вт акустической системой формата 2.1 (50 Вт в 42-дюймовом варианте), чёрной металлической рамкой и металлической поворотной подставкой и трехсторонней подсветкой Ambilight.

Модель Philips OLED760 отличается пиковой яркостью 1000 нит, процессором P5 AI седьмого поколения и металлическими открытыми ножками, отделанными сатинированным хромом. Philips OLED810 появится в продаже в июне, а OLED760 – в мае этого года. Цены пока не раскрываются.
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