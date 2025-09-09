Представлен OPPO A6 Pro с АКБ на 7000 мАч

Компания OPPO объявила о выпуске смартфона OPPO A6 Pro, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615.

Новинку также оснастили 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2372:1080 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, ударопрочным корпусом из авиационного сплава с защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC, а также толщиной от 7,96 до 8,11 мм в зависимости от версии. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 250, 280, 310 и 350 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.
Официально: Infinix GT 30 5G+ готов к выходу …
Компания Infinix объявила, что официальный релиз смартфона GT 30 5G+ состоится в Индии 8 августа. Произво…
Смартфон Infinix Hot 60 Pro+ признан самым тонким в мире…
Компания Infinix объявила, что её новинка Hot 60 Pro+ вошла в книгу рекордов Гиннесса как самый тонкий в …
Samsung Galaxy Z Fold7 признан неремонтопригодным …
Специалисты iFixit опубликовали результаты разборки флагманского складного смартфона Samsung Galaxy Z Fol…
Представлен смартфон Infinix Hot 60 Pro+ …
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Hot 60 Pro+, которая может похвастаться…
Опубликованы рендеры смартфона POCO F7…
Профильный ресурс Android Treasure поделился качественными изображениями и подробностями о характеристика…
В сеть утекли промо-материалы Google Pixel 10…
Авторитетный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) опубликовал официальные промо-изображения смартфонов Google P…
Представлен смартфон Redmi 15 5G с АКБ на 7000 мАч…
Компания Xiaomi объявила о выпуске бюджетного смартфона Redmi 15 5G, который оценен на дебютном малазийск…
Samsung представила новые системы защиты в One UI 8…
Сегодня Samsung официально представила новый набор функций безопасности и конфиденциальности, которые поя…
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor