Представлен OPPO A6 Pro с АКБ на 7000 мАч

Компания OPPO объявила о выпуске смартфона OPPO A6 Pro, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615.

Новинку также оснастили 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2372:1080 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, ударопрочным корпусом из авиационного сплава с защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC, а также толщиной от 7,96 до 8,11 мм в зависимости от версии. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 250, 280, 310 и 350 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.