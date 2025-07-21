Представлен OPPO K13 Turbo 5G с АКБ на 7000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделями OPPO K13 Turbo 5G и K13 Turbo Pro 5G, которые оценены на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 250 и 280 долларов соответственно за базовую версию с 12/256 ГБ памяти. Старшая модель получила производительный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 825, ОЗУ LPDDR5X и флеш-память UFS 4.0. OPPO K13 Turbo 5G отличается процессором MediaTek Dimensity 8450 с частотой до 3,25 ГГц и графикой Mali-G720 MC7, оперативной памятью LPDDR5X и встроенной памятью UFS 3.1.

Новинки также оснащаются 6,8-дюймовым плоским экраном AMOLED с разрешением 2800:1280 точек, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация в старшей модели) и 2 Мп (монохромный датчик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, модемом 5G, активным вентилятором и защитой от воды в соответствии со степенями IPX6/IPX8/IPX9.

Motorola представила складной Razr 60 Ultra…
Сегодня Motorola представила новый складной смартфон — Razr 60 Ultra. И на этот раз это действительно фла…
Официально: Vivo Y400 Pro готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что официальная презентация смартфона Y400 Pro состоится в Индии 20 июня. Судя по…
Samsung получила патент на модульную камеру…
Чтобы добиться универсальности камеры в смартфонах гиганты вроде Samsung годами добавляют целый набор дат…
MediaTek представила новый процессор Dimensity 9400e…
Вчера компания MediaTek представила новый процессор Dimensity 9400e, который пополнил линейку флагманских…
Apple вновь может пойти под суд…
Во вторник конгрессвумен Кат Каммак из США представила законопроект под названием App Store Freedom Act, …
Характеристики Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 слили в сеть…
Компания Samsung, по информации сразу нескольких инсайдеров, представит Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в…
OnePlus представила свой компактный флагман…
Сегодня был официально представлен OnePlus 13s — компактный флагман с мощным железом и приличной батареей…
Samsung Galaxy F56 5G оценен в 325 долларов…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy F56 5G, которая основана на фирменной од…
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor