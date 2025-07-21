Представлен OPPO K13 Turbo 5G с АКБ на 7000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделями OPPO K13 Turbo 5G и K13 Turbo Pro 5G, которые оценены на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 250 и 280 долларов соответственно за базовую версию с 12/256 ГБ памяти. Старшая модель получила производительный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 825, ОЗУ LPDDR5X и флеш-память UFS 4.0. OPPO K13 Turbo 5G отличается процессором MediaTek Dimensity 8450 с частотой до 3,25 ГГц и графикой Mali-G720 MC7, оперативной памятью LPDDR5X и встроенной памятью UFS 3.1.

Новинки также оснащаются 6,8-дюймовым плоским экраном AMOLED с разрешением 2800:1280 точек, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация в старшей модели) и 2 Мп (монохромный датчик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, модемом 5G, активным вентилятором и защитой от воды в соответствии со степенями IPX6/IPX8/IPX9.