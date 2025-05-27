Представлен OnePlus Ace 5 Racing Edition с АКБ на 7100 мАч

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Ace 5 Racing Edition, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400e с тактовой частотой до 3,4 ГГц. Новинку также оснастили 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, системой охлаждения с площадью теплового рассеивания 29772 мм², до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 7100 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой ColorOS 15. Смартфон оценен в эквивалент 250 долларов за конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.

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