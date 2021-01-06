Представлен ПК Dell OptiPlex 7090 Ultra

Компания Dell представила компактный ПК OptiPlex 7090 Ultra, который встраивается в ножку монитора. Новинка характеризуется чипом Intel Tiger Lake с TDP 28 Вт (2-ядерный Core i3-1115G4, 4-ядерный Core i5-1145G7 или 4-ядерный Core i7-1185G7) с графикой Intel UHD и Iris Xe Graphics, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, 2,5-дюймовым накопителем ёмкостью 1 ТБ или SSD формата M.2 2280 (до 1 ТБ PCIe x4 NVMe), портом USB-A 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), портом USB-C 4.0 с поддержкой DisplayPort и Thunderbolt 4.0, 3,5-мм гнездом для наушников сбоку, двумя портами USB-A 3.2 Gen 2, одним USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort), сетевым портом RJ45 Ethernet, а также интерфейсом DisplayPort 1.4 сзади. ПК появится в продаже 28 января по цене от 770 долларов. При этом в комплект поставки входит подставка, совместимая с мониторами разных производителей с диагональю от 19 до 27 дюймов с креплением VESA.