Представлен ПК Lenovo Legion Blade 9000K c Core Ultra 9 285K и RTX 4090D

Компания Lenovo пополнила ассортимент настольных компьютеров новой конфигурацией игровой модели Legion Blade 9000K. Новинка получила 24-ядерный 24-поточный процессор Intel Core Ultra 9 285K с тактовой частотой до 5,7 ГГц и TDP на уровне 125 Вт, 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5–5600 МГц, твердотельный накопитель PCIe 4.0 вместимостью 2 ТБ, графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 4090D c 24 ГБ памяти GDDR6X, частотой 1.31 ГГц и 384-битным интерфейсом, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6E, порты USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 2.0, DP 1.4, Thunderbolt 4 и USB-A 3.2 Gen 2, а также интерфейсы HDMI 2.1a и DisplayPort 1.4a для подключения к монитору. Цена ПК на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 4525 долларов.