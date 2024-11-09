Представлен ПК Lenovo Legion Blade 9000K c Core Ultra 9 285K и RTX 4090D

Компания Lenovo пополнила ассортимент настольных компьютеров новой конфигурацией игровой модели Legion Blade 9000K. Новинка получила 24-ядерный 24-поточный процессор Intel Core Ultra 9 285K с тактовой частотой до 5,7 ГГц и TDP на уровне 125 Вт, 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5–5600 МГц, твердотельный накопитель PCIe 4.0 вместимостью 2 ТБ, графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 4090D c 24 ГБ памяти GDDR6X, частотой 1.31 ГГц и 384-битным интерфейсом, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6E, порты USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 2.0, DP 1.4, Thunderbolt 4 и USB-A 3.2 Gen 2, а также интерфейсы HDMI 2.1a и DisplayPort 1.4a для подключения к монитору. Цена ПК на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 4525 долларов.

Представлен мини-ПК GMKtec M7 на Ryzen 7 Pro 6850H…
Сетевые источники сообщают о выходе на китайский рынок нового поколения компактного ПК GMKtec M7, который…
Доступный и компактный корпус аквариум. Обзор 1STPLAYER MIKU…
Изучаемый сегодня корпус 1STPLAYER MIKU Mi5 сочетает в себе компактность и возможность установки видеокар…
Доступный корпус с четырьмя вентиляторами. Обзор XPG VALOR A…
В центре внимания ATX корпус XPG VALOR AIR, позволяющий для сборки подбирать компоненты различного класса…
AZZA Fighter обзор, тесты и сборка. Mid-Tower корпус с четыр…
Корпус AZZA Fighter с завода оснащается четырьмя вентиляторами типоразмера 120 мм с ARGB-подсветкой. Подд…
Тесты, сборка и обзор корпуса Azza Prime 360E…
Корпус Azza Prime 360E выполнен в типоразмере Mid-Tower. Относится модель к недорогому ценовому сегменту …
Просторный корпус для топовых сборок. Обзор XPG BATTLECRUISE…
Изучаемый сегодня корпус XPG BATTLECRUISER II относится к «высшей лиге», выполнен он в типоразмере Midi T…
Мини-ПК Giada N601 получил до 96 ГБ ОЗУ…
Китайская компания Giada Technology пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью N601, основанной…
Представлен Apple Mac mini на базе M4 и M4 Pro…
Компания Apple пополнила ассортимент компактных ПК новым поколением модели Mac mini, которая может похвас…
Строгий корпус для игровых и рабочих сборок. Обзор Formula Air Power G5Строгий корпус для игровых и рабочих сборок. Обзор Formula Air Power G5
Тесты корпуса Formula Mana с четырьмя FRGB-вентиляторами и USB-CТесты корпуса Formula Mana с четырьмя FRGB-вентиляторами и USB-C
Компактный корпус для игровой сборки. Обзор Formula Crystal Z5 TGКомпактный корпус для игровой сборки. Обзор Formula Crystal Z5 TG
Премиальный открытый корпус. Обзор и тест AZZA Cast 808Премиальный открытый корпус. Обзор и тест AZZA Cast 808
Корпус для сборок начального и среднего уровня. Обзор Formula Air Mesh G1 WhiteКорпус для сборок начального и среднего уровня. Обзор Formula Air Mesh G1 White
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor