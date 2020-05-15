Представлен ПК-корпус ASUS ROG Strix Helios White Edition

Компания ASUS пополнила ассортимент корпусов моделью ROG Strix Helios White Edition, которая подойдет для создания яркой игровой системы на основе материнских плат E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.

Новинка характеризуется десятью слотами расширения, возможностью вертикального расположения графической адаптера, местом для двух 3,5/2,5-дюймовых и четырёх 2,5-дюймовых накопителей, поддержкой жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата до 420 мм. Также отметим каркас из алюминия с матовой поверхностью, боковые стенки из закалённого стекла, белую расцветку внутренних элементов, переднюю стеклянную панель с многоцветной RGB LED-подсветкой, а также четыре порта USB 3.1 Gen1 и разъём USB 3.1 Gen2 Type-C. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix Helios White Edition
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