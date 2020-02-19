Представлен ПК-корпус ASUS TUF Gaming GT301

Компания ASUS пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью TUF Gaming GT301, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка формата Mid Tower характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат ATX, micro-ATX или mini-ITX, видеокарт длиной до 320 мм, двух 3,5/2,5-дюймовых и ещё четырёх 2,5-дюймовых накопителей, до шести 120-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с фронтальным радиатором до 360 мм и тыльным радиатором на 120 мм. Также отметим переднюю панель с перфорацией и лентой с маркировкой TUF Gaming, три 120-мм вентилятора с подсветкой ASUS Aura Sync, один 120-мм сзади без подсветки, боковую стенку из закаленного стекла, размеры 426:214:482 мм, два порта USB 3.0, а также гнёзда для наушников и микрофона.