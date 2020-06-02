Представлен ПК-корпус Abkoncore C710S с поддержкой плат E-ATX

Компания Abkoncore представила ПК-корпус C710S, который поддерживает установку материнских плат типоразмера mini-ITX, mATX, ATX и E-ATX. Новинка также характеризуется слотами для семи карт расширения, поддержкой видеокарты длиной до 390 мм, двух 3,5- и семи 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 165 мм, до восьми 120-мм вентиляторов или системы жидкостного охлаждения с радиатором длиной до 360 мм. Также отметим боковую панель из закаленного стекла, верхнюю панель-воздухозаборник со съемным фильтром, нижнюю поверхность с воздушным фильтром и подсветку в самом низу передней панели. Цена корпуса составляет 55 евро.