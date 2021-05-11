Представлен ПК-корпус Aerocool Gladiator Duo

Компания Aerocool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Gladiator Duo, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка типоразмера Mid Tower характеризуется семью слотам расширения, поддержкой системных плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 326 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, процессорного охладителя высотой до 161 мм, двух 3,5 или трех 2,5-дюймовых накопителей. Также отметим три комплектных 120-мм вентилятора с подсветкой ARGB, полоску ARGB-подсветки на передней панели, боковую панель из закалённого стекла, размеры 210:519:404 мм, два разъема USB 3.0 и стандартные аудиогнезда. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

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