Представлен ПК-корпус Aerocool Mecha ARGB

Компания Aerocool пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Mecha ARGB, предназначенной для создания игровой системы. Новинка характеризуется типоразмером Mid Tower, габаритами 205:442:370 мм, семью слотами для карт расширения, поддержкой плат ATX, micro-ATX и mini-ITX, видеокарт длиной до 302 мм, одного 3,5 и трех 2,5 дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 159 мм и жидкостной системы охлаждения с радиаторами на 120/240 мм. Также отметим переднюю панель с полосой ARGB-подсветки, комплектный 120-мм ARGB-вентилятор с 15 режимами работы подсветки, боковую панель из закаленного стекла, два порта USB 3.0, а также гнёзда для наушников и микрофона. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.