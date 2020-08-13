Представлен ПК-корпус Aerocool Zauron

Компания Aerocool пополнила ассортимент корпусов моделью Zauron, которая представляет типоразмер Mid Tower. Новинка характеризуется слотами для семи карт расширения, поддержкой материнских плат формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 325 мм, двух 3,5- или трех 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 166 мм и жидкостной системой охлаждения с передним радиатором на 240-мм радиатором и тыльным на 120 мм. Также отметим размеры 217,7:445:409 мм, переднюю панель, поделенную на глухую и сетчатую части, 120-мм вентилятор с многоцветной подсветкой FRGB (Fixed RGB) и боковую панель из закаленного стекла. Цена и дата начала продаж корпуса пока не сообщаются.