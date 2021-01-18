Представлен ПК-корпус Antec DF700 Flux

Компания Antec пополнила ассортимент корпусов моделью DF700 Flux, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат mini-ITX, microATX и ATX, креплениями для шести накопителей, видеокарт длиной до 405 мм, процессорного кулера высотой до 175 мм, блока питания длиной до 205 мм, трех 120-мм или 140-мм вентиляторов спереди (три 120-мм кулера с ARGB-подсветкой входят в комплект), трех 120-мм или двух 140-мм сверху, а также еще трех 120-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Также отметим сетчатую переднюю панель, боковую стенку из тонированного закаленного стекла, вентиляционное отверстие сверху и габариты 467:220:486 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Antec DF700 Flux
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