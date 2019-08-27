Представлен ПК-корпус Antec NX500

Компания Antec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью NX500, которая подойдет для создания игровой системы. Новинка характеризуется габаритами 440:220:490 мм, поддержкой материнских плат форм-фактора E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, семи карт расширения, видеокарты длиной до 350 мм, двух 3,5- или 2,5-дюймовых накопителей и еще двух 2,5-дюймовых устройств для хранения информации, блока питания длиной до 200 мм, воздушной или жидкостной системой охлаждения с радиатором до 360 мм, процессорного кулера высотой до 165 мм. Также отметим переднюю панель с сеткой и многоцветной подсветкой, 120-мм ARGB-вентилятор, гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и один USB 3.0. Масса корпуса равна 6,2 кг.