Представлен ПК-корпус Antec NX700

Компания Antec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью NX700, которая оценена в 85 евро. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат mini-ITX, microATX и ATX, видеокарты длиной до 340 мм, процессорного охладителя высотой до 170 мм, двух 3,5- или 2,5 и еще трех 2,5-дюймовых накопителей, до восьми 120-мм вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм.

Также отметим боковую стенку из закаленного стекла, два комплектных 185-мм кулера и один 120-мм (все с ARGB-подсветкой), размеры 440:220:492 мм, массу 6,7 кг, пылевые фильтры, два порта USB 3.0, кнопку для управления подсветкой вентиляторов и 3,5-мм аудиогнезда.