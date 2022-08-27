Представлен ПК-корпус Antec P10C

Компания Antec пополнила ассортимент корпусов моделью P10C, которая ориентирована на создание тихой игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 405 мм, одного 3,5-, двух 3,5/2,5- и еще трёх 2,5-дюймовых накопителей, 5,25-дюймового устройства, процессорного охладителя высотой до 170 мм, до шести 120-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с двумя радиаторами до 360 мм и 120 мм соответственно.

Также отметим боковые, верхнюю панели и переднюю панели со звукопоглощающим материалом, съемный воздушный фильтр, четыре комплектных 120-мм вентилятора, габариты 477:220:486 мм, двумя интерфейсами USB 3.0, одним USB 3.1 Gen 2 Type-C и стандартными аудиогнёздами. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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