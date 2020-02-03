Представлен ПК-корпус Antec P82 Flow

Компания Antec пополнила ассортимент корпусов моделью P82 Flow, которая выполнена в строгом дизайне. Новинка характеризуется поддержкой системной платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX или ATX, семи карт расширения, двух накопителей 3,5/2,5-дюймовых и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, видеокарты длиной до 380 мм, блока питания длиной до 220 мм, процессорного кулера высотой до 178 мм, а также жидкостной системы охлаждения с радиатором формата до 360 мм спереди, до 240 мм сверху и 120 мм сзади. Также отметим боковую панель из закаленного стекла и размеры 454:215:480 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.