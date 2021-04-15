Представлен ПК-корпус Antec P82 Silent

Компания Antec пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Antec P82 Silent, которая оценена в 83 евро. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера mini-ITX, microATX или ATX, видеокарт длиной до 380 мм, радиатора длиной до 360 мм и разделением на нижнее пространство, в котором располагается блок питания и место для двух 2,5 или 3,5-дюймовых накопителей, а также верхнее, где можно установить еще два 2,5-дюймовых устройства для хранения данных. Также отметим габариты 454:215:480 мм, один комплектный 120-мм вентилятор сзади и два таких же спереди, а также трёхпозиционный переключателя для выбора скорости вращения вентиляторов.