Представлен ПК-корпус Azza Aero

Компания Azza представила компьютерный корпус Aero, который предназначен для создания игровой системы. Новинка формата Mid-Tower характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, поддержкой видеокарт длиной до 400 мм, до четырёх 2,5- и до двух 3,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм и процессорного охладителя высотой до 170 мм.

Также отметим сетчатые переднюю и боковую панели, четыре комплектных 120-мм вентилятора с многоцветной подсветкой ARGB, два разъема USB 3.0, 3,5-мм аудиогнезда, габариты 483:220:445 мм и массу 6,1 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.