Представлен ПК-корпус Chieftec Hawk

Компания Chieftec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Hawk (AL-02B-TG-OP), которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера mini-ITX, microATX или ATX, семи карт расширения длиной до 349 мм, двух 3,5-дюймовых и двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 166 мм, блока питания длиной до 200 мм, четырех 120-мм вентиляторов и системы жидкостного охлаждения с 120- или 140-мм радиаторами. Также отметим габариты 435:200:450 мм, массу 5,85 кг, переднюю панель из шлифованного алюминия и боковую панель из закаленного стекла. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.