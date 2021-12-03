Представлен ПК-корпус Chieftec Stallion 3

Компания Chieftec представила корпус Stallion 3, который станет доступен для покупки только в феврале следующего года. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат формата mini-ITX, microATX или ATX, видеокарт длиной до 430 мм, процессорного кулера высотой до 160 мм, блока питания длиной до 200 мм, двух 3,5- и четырех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм или до шести 120 или 140-мм вентиляторов.

Также отметим съёмную сетку сверху и спереди, четыре комплектных 120-мм ARGB-вентилятора, боковую панель из закалённого стекла, габариты 572:210:520 мм, два интерфейса USB 3.2 Gen 1, два USB 2.0, аудиоразъемы, а также клавиши для управления подсветкой и вентиляторами. Цена будет объявлена позже.