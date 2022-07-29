Представлен ПК-корпус Cooler Master CMP 520

Компания Cooler Master представила компьютерный корпус CMP 520, который ориентирован на создание игровой системы на основе материнской платы формата Mini-ITX, Micro-ATX или ATX. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой видеокарт длиной до 350 мм, двух 3,5/2,5- и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 161 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм.

Также отметим асимметричную лицевую панель, три комплектных 120-мм вентилятора с многоцветной адресуемой ARGB-подсветкой, боковую панель из закаленного стекла, габариты 439:204:463 мм, разъемы USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 2.0, а также 3,5-мм гнездо. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.