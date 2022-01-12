Представлен ПК-корпус Corsair iCUE 4000D RGB Airflow QL Edition

Компания Corsair представила ПК-корпус iCUE 4000D RGB Airflow QL Edition, который относится к решениям типоразмера Mid Tower. Новинка характеризуется девятью слотами расширения с возможностью вертикальной установки видеокарты, длина которой не должна превышать 360 мм, поддержкой двух 3,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителями высотой до 170 мм и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм.

Также отметим белую расцветку, сетчатую переднюю панель для лучшего отвода тепла, четыре комплектных 120-мм вентилятора iCUE QL120 RGB со 132 светодиодами, интерфейсами USB 3.1 Type-C и USB 3.0 Type-A, а также 3,5-мм разъёмом для наушников. Цена корпуса составляет 250 долларов.