Представлен ПК-корпус Cougar MG140 RGB

Компания Cougar пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MG140 RGB, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка формата Mini Tower характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат Mini ITX или Micro ATX, видеокарт длиной до 350 мм, двух 3,5/2,5 и ещё четырех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 240 мм и процессорной системы охлаждения высотой до 160 мм.

Отметим, что корпус выйдет в четырех версиях: MG140 Air RGB в белой и чёрной расцветках с перфорированной передней панелью, а также MG140 RGB в чёрном и сером вариантах с акриловой секцией. Все корпуса получили три 120-мм кулера с многоцветной RGB-подсветкой. Габариты корпуса равны 205:410:420 мм.