Представлен ПК-корпус Cougar MX430 Air RGB

Компания Cougar пополнила ассортимент корпусов моделью MX430 Air RGB типоразмера Mid Tower, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка характеризуется слотами для семи карт расширения, поддержкой материнских плат форм-фактора Mini ITX, Micro ATX и ATX, двух 3,5 и трёх 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 280 мм, процессорного охладителя высотой до 175 мм, блока питания длиной до 160 мм и графического ускорителя длиной до 320 мм. Также отметим переднюю панель с замысловатой перфорацией, боковую панель из 4-мм закаленного стекла, три комплектных 120-мм кулера с адресуемой многоцветной подсветкой, две полосы ARGB, белую и черную расцветки, два разъема USB 3.0, один USB 2.0, а также аудиоразъемы.