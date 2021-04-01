Представлен ПК-корпус Cougar MX660 Mesh RGB-L

Компания Cougar пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью MX660 Mesh RGB-L, которая подойдет для создания игровой системы. Новинка характеризуется девятью слотами расширения (два для вертикальной установки видеокарты), поддержкой материнских плат mini-ITX, microATX, ATX,CEB и E-ATX, графических адаптеров длиной до 410 мм, процессорного охладителя высотой до 165 мм, блока питания длиной до 200 мм, до пяти 2,5- или 3,5-дюймовых накопителей и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Также отметим шестиканальный контроллер ARGB с кнопкой управления, боковую стенку из закаленного стекла, габариты 213:495:474 мм, два интерфейса USB-A и один USB-C, а также набор аудиогнезд. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Cougar MX660 Mesh RGB-L
Обзоры:
Обзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторамиОбзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторами
Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги
Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000
Новости:
Представлен ПК-корпус Cougar MX660 Mesh RGB-L

Компания Cougar пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью MX660 Mesh RGB-L, которая подойдет для создания...
AZZA представила корпус Overdrive с открытой конструкцией

Компания AZZA представила очередной корпус с необычным дизайном. По своей конструкции, корпус Overdrive и...
Cooler Master представила корпус открытый стенд MasterFrame 700

Cooler Master представила MasterFrame 700 - это корпус с открытой конструкции. Корпус имеет настраиваемую...
Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KFОбзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF
Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением IntelОбзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолейОбзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей
Обзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системыОбзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системы
Монитор ViewSonic VA3456-MHDJ оценен в $...
Монитор ViewSonic VA3456-MHDJ оценен в $Компания ViewSonic пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью VA3456-MHDJ, которая станет до...
Nokia 8.4 5G получит 120-Гц дисплей и пе...
Nokia 8.4 5G получит 120-Гц дисплей и пеСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Nokia 8.4, официальный релиз которого ожидается уж...
Смартфон Redmi K40 получит игровые аксес...
Смартфон Redmi K40 получит игровые аксесКомпания Redmi показала аксессуары для смартфона Redmi K40, которые смогут оценить фанаты мобильного гейм...
Флагман Xiaomi Mi 11 подешевел на 100 до...
Флагман Xiaomi Mi 11 подешевел на 100 доКитайский магазин Giztop, который отправляет свои заказы почти во все страны мира, неожиданно снизил цены...
Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные ча...
Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные чаВ конце прошлого года в мире были представлены Amazfit GTS 2e, которые получили яркий AMOLED-экран, полно...
Huawei Mate 20 больше не будет получать ...
Huawei Mate 20 больше не будет получать Серия Huawei Mate 20 была запущена еще в 2018 году, модельный ряд состоял из флагманских телефонов премиу...
Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колон...
Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонВ центре внимания сегодня портативная колонка HARPER PSP-065, оснащенная модулем Bluetooth 5.0. В ней пом...
Камера Oppo Reno4 Pro 5G оказалась посре...
Камера Oppo Reno4 Pro 5G оказалась посреOppo Reno4 Pro 5G только что прошел тест камеры в DxOMark. Устройство набрало наивысший балл по сравнению...
Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+ появились ...
Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+ появились Бренд Redmi дал старт китайским продажам смартфонов Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+, первый из которых осна...
Смартфон Oppo Find X3 Pro оценен в 1150 ...
Смартфон Oppo Find X3 Pro оценен в 1150 Компания Oppo пополнила ассортимент топовых смартфонов моделью Oppo Find X3 Pro, который появится в прода...
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 N...
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NНа рынке очень много различных смартфонов различного уровня, но компания Xiaomi достаточно легко захватил...
Смартфон ZTE S30 Pro получит 144-Гц OLED...
Смартфон ZTE S30 Pro получит 144-Гц OLEDКомпания ZTE опубликовала пару тизеров, посвященных еще не представленному официально смартфону S30 Pro. ...
Обзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работыОбзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работы
Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?
Обзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателямиОбзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателями
Обзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часовОбзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor