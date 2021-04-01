Представлен ПК-корпус Cougar MX660 Mesh RGB-L

Компания Cougar пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью MX660 Mesh RGB-L, которая подойдет для создания игровой системы. Новинка характеризуется девятью слотами расширения (два для вертикальной установки видеокарты), поддержкой материнских плат mini-ITX, microATX, ATX,CEB и E-ATX, графических адаптеров длиной до 410 мм, процессорного охладителя высотой до 165 мм, блока питания длиной до 200 мм, до пяти 2,5- или 3,5-дюймовых накопителей и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Также отметим шестиканальный контроллер ARGB с кнопкой управления, боковую стенку из закаленного стекла, габариты 213:495:474 мм, два интерфейса USB-A и один USB-C, а также набор аудиогнезд. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.