Представлен ПК-корпус Cougar MX670 RGB

Компания Cougar пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MX670 RGB формата Mid Tower, которая ориентирована на создание системы игрового уровня. Новинка характеризуется слотами расширения по схеме 7+2 (возможна вертикальная установка видеокарты), поддержкой материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, CEB или E-ATX, графических ускорителей длиной до 400 мм, двух 2,5- и еще двух 3,5/2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 180 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, процессорного охладителя высотой до 170 мм. Также отметим габариты 220:492:465 мм, верхнюю и переднюю панель из алюминиевого сплава, боковую панель из 4-мм закаленного стекла, два интерфейса USB 3.0 и один USB Type-C, а также набор стандартных аудиогнезд.

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