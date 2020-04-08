Представлен ПК-корпус DeepCool Matrexx 55 V3

2020-04-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - DeepCool Matrexx 55 V3; [104]
Компания DeepCool представила компьютерный корпус Matrexx 55 V3, который оценен в 50 долларов. Новинка характеризуется местом для семи карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера до E-ATX, видеокарт длиной до 370 мм, процессорного кулера высотой до 165 мм, блока питания длиной до 170 мм, двух 3,5 или 2,5-дюймовых и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, тремя 120/140 мм спереди, двумя 120/140 мм сверху и одним 120-мм сзади, системой жидкостного охлаждения с радиаторами длиной до 360 мм. Также отметим боковые стенки из закаленного стекла толщиной 4 мм, переднюю панель с адресуемой светодиодной подсветкой и габариты 446:210:479 мм.


Комментарии и отзывы DeepCool Matrexx 55 V3
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