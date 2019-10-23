Представлен ПК-корпус Deepcool Matrexx 55 V3 ADD-RGB WH

Компания Deepcool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Matrexx 55 V3 ADD-RGB WH, которая предназначена для игровых систем. Новинка характеризуется поддержкой системных плат E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX, видеокарт длиной до 370 мм, процессорного кулера высотой до 168 мм, блока питания длиной до 170 мм, двух 3,5- и 2,5-дюймовых и еще двух накопителей на 2,5 дюйма, поддержкой жидкостного охлаждения с радиаторами от 120 мм до 360 мм, семью слотами расширения, боковой и передней панелями из закаленного стекла и многоцветной RGB-полосой. Размеры корпуса равны 446:210:479 мм, а масса – 7,4 кг. Пользователи также смогут приобрести модификацию Matrexx 55 V3 ADD-RGB WH 3F, которая отличается тремя фронтальными RGB-вентиляторами. Цена и дата начала продаж корпусов будут объявлены позже.