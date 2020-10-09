Представлен ПК-корпус Fractal Design Define 7 Compact White

Компания Fractal Design пополнила ассортимент корпусов моделью Define 7 Compact White, которая имеет две версии: со стеклянной боковой стенкой и с алюминиевой. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, двух 3,5/2,5- и еще четырех 2,5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной до 360 мм, жидкостной системы охлаждения с четырьмя радиаторами, воздушной системы охлаждения с семью вентиляторами, а также процессорного охладителя высотой до 169 мм. Также отметим размеры 427:210:474 мм, съёмную верхнюю панель, симметричный порт USB 3.1 Gen2 Type-C и по два порта USB 3.0 и USB 2.0.

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