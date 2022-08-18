Представлен ПК-корпус Fractal Design Focus 2

Компания Fractal Design пополнила ассортимент корпусов моделью Focus 2, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат формата ATX, Micro-ATX и Mini ITX, видеокарт длиной до 405 мм, блока питания длиной до 250 мм, шести 2,5- и двух 3,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 170 мм, до шести 120-мм и до четырех 140-мм вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм.

Также отметим черную и белую расцветку, боковую панель из металла или закалённого стекла на выбор, версию с комплектными 140-мм вентиляторами Aspect, габариты 472:215:451 мм, массу 6,1–6,4 кг, два разъема USB 3.0 и стандартные аудиогнезда.