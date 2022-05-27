Представлен ПК-корпус Gigabyte Aorus C500 Glass

Компания Gigabyte пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Aorus C500 Glass, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка характеризуется слотами расширения по схеме 8+3 с возможностью вертикальной установки видеокарты длиной до 420 мм, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, двух 3,5/2,5 и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 420 мм, процессорного охладителя высотой до 190 мм и блока питания длиной до 220 мм.

Также отметит наличие боковой панели из закалённого стекла, четырех комплектных 120-мм вентиляторов с многоцветной подсветкой RGB, одного разъема USB 3.1 Gen2 Type-C, двух USB 3.0 и стандартных аудиогнезд. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

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