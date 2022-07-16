Представлен ПК-корпус Lian Li LANCOOL III

Компания Lian Li пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью LANCOOL III, которая подойдет для создания крупной игровой системы. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера Micro-ATX, Mini-ITX, ATX и E-ATX, графических адаптеров длиной до 420 мм и толщиной до 75 мм, блока питания длиной до 220 мм, до восьми 2,5-дюймовых и еще четырех 2,5- или 3,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 185 мм и жидкостной системы охлаждения с радиатором диаметром до 360 мм.

Также отметим размеры габариты 526:238:533 мм, переднюю сетчатую панель, боковые стенки из закалённого стекла, версией с одна с четырьмя 140-мм вентиляторами с RGB-подсветкой и ШИМ-управлением, версией с теми же кулерами, но без подсветки. Цена корпуса составляет 150 и 160 долларов соответственно.