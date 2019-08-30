Представлен ПК-корпус Lian Li O11 Dynamic XL

Компания Lian Li пополнила ассортимент корпусов моделью O11 Dynamic XL, которая ориентирована на создание топовой системы с материнскими платами типоразмера E-ATX и EEB. Новинка также характеризуется восемью посадочными местами для карт расширения, возможность установки четырех 3,5- и шести 2,5-дюймовых накопителей, воздушной или жидкостной системой охлаждения (до десяти 120-мм вентиляторов или до трёх радиаторов типоразмера 360 мм, четырьмя портами USB 3.0, одним USB 3.1 Type-C, контроллером ARGB, конструкцией из алюминия, панелями из закаленного стекла, черной и белой расцветками, а также габаритами 471:513:285 мм.