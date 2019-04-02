Представлен ПК-корпус MasterBox Q500L

Компания Cooler Master пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MasterBox Q500L, который имеет необычную «дырявую» конструкцию для лучшей циркуляции воздуха. Новинка поддерживает установку материнских плат формата Mini-ITX, Micro-ATX или ATX, семи карт расширения, двух 2,5/3,5-дюймовых накопителей, видеокарты длиной 360 мм, процессорного кулера высотой до 160 мм, блока питания длиной до 180 мм, воздушную или жидкостную систему охлаждения с радиаторами длиной до 240 мм. Также отметим прозрачную боковую стенку и модульную панель с разъёмами ввода/вывода. Размеры корпуса равны 386:230:381 мм. Цена и дата выхода будут объявлены позже.