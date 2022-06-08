Представлен ПК-корпус Phanteks Eclipse G360A

Компания Phanteks пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Eclipse G360A, которая оценена в 100 долларов. Новинка характеризуется поддержкой системных плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, дискретного графического адаптера длиной до 400 мм, процессорного охладителя высотой до 162 мм, блока питания длиной до 280 мм, двух 3,5-и двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, до семи 120-мм или до четырёх 140-мм накопителей.

Также отметим решётчатую переднюю панель, боковую стенку из закаленного стекла, три комплектных 120-мм вентилятора с RGB-подсветкой, габариты 455:200:465 мм, массу 6,51 кг, два порта USB 3.0, 3,5-мм аудиогнездо, черную и белую расцветки, кнопку питания и кнопку управления RGB-подсветкой.