Представлен ПК-корпус Phanteks Eclipse G360A

Компания Phanteks пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Eclipse G360A, которая оценена в 100 долларов. Новинка характеризуется поддержкой системных плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, дискретного графического адаптера длиной до 400 мм, процессорного охладителя высотой до 162 мм, блока питания длиной до 280 мм, двух 3,5-и двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, до семи 120-мм или до четырёх 140-мм накопителей.

Также отметим решётчатую переднюю панель, боковую стенку из закаленного стекла, три комплектных 120-мм вентилятора с RGB-подсветкой, габариты 455:200:465 мм, массу 6,51 кг, два порта USB 3.0, 3,5-мм аудиогнездо, черную и белую расцветки, кнопку питания и кнопку управления RGB-подсветкой.

Мини-ПК Minisforum Elitemini B550 появился в продаже…
Компания Minisforum дала старт продажам мини-ПК Elitemini B550, который был представлен в феврале этого. …
Представлен 9-литровый корпус Chieftec BE-10B-300…
Компания Chieftec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью BE-10B-300, объем которой составляе…
Представлен компактный ПК HP Elite t655 …
Компания HP представила тонкий ПК Elite t655, который получил корпус с габаритами 200:200:35 мм и массой …
ПК-корпус Xigmatek Infinity 1F получил три расцветки…
Компания Xigmatek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Infinity 1F, а также её версиями In…
Представлен игровой ПК-корпус Xigmatek Anubis …
Компания Xigmatek представила компьютерный корпус Anubis, который предназначен для создания игровой систе…
Корпус Model 8 Cowboy получил отделку из кожи…
Китайская компания Geometric Future пополнила ассортимент корпусов необычной моделью Model 8 Cowboy, кото…
Неттоп Zotac ZBOX QTG7A4500 получил графику NVIDIA RTX A4500…
Компания Zotac пополнила ассортимент компактных ПК моделью ZBOX QTG7A4500, которая имеет размеры 210,82:2…
Seasonic выпустила корпус ARCH Q503 со встроенным блоком пит…
Компания Seasonic выпустила корпус ARCH Q503 со встроенным блоком питания CONNECT. Это корпус формата Mid…
Обзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторамиОбзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторами
Обзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкойОбзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкой
Обзор AeroCool Gladiator Duo. Корпус с управляемой подсветкой и тремя вентиляторамиОбзор AeroCool Gladiator Duo. Корпус с управляемой подсветкой и тремя вентиляторами
Обзор AeroCool Falcon A. Корпус с четырьмя FRGB-вентиляторами. Тесты и сборкаОбзор AeroCool Falcon A. Корпус с четырьмя FRGB-вентиляторами. Тесты и сборка
Обзор HIPER WG300 PHANTOM. Недорогой корпус для компактной сборки под игры и работуОбзор HIPER WG300 PHANTOM. Недорогой корпус для компактной сборки под игры и работу
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor