Представлен ПК-корпус Phanteks Eclipse P200A

Компания Phanteks представила ПК-корпус Eclipse P200A, который ориентирован на создание игровой системы. Новинка характеризуется поддержкой системной платы типоразмера Mini-ITX и Mini-DTX, видеокарт длиной до 335 мм (доступна вертикальная установка карты), до четырёх 3,5- и 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 205 мм, процессорного охладителя высотой до 165 мм, до семи 120-мм вентиляторов или жидкостной системы охлаждения. Также отметим два порта USB 3.0, 3,5-мм разъем, размеры 205:365:400 мм, сетчатую переднюю и боковую панели Phanteks Ultra-Fine Performance Mesh, а также левую панель из стекла или металла на выбор. Цена корпуса составит 50 или 70 долларов в зависимости от версии.