Представлен ПК-корпус Phanteks Enthoo Pro 2

Компания Phanteks пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Enthoo Pro 2, которая ориентирована на создание производительной игровой системы. Новинка характеризуется форматом Full Tower с размерами 240:580:560 мм, восемью слотами расширения, поддержкой материнских плат E-ATX , ATX, Micro-ATX, Mini-ITX или SSI EEB, видеокарты с вертикальным расположением длиной до 503 мм, до двенадцати 3,5- или до одиннадцати 2,5-дюймовых накопителей, до 15 вентиляторов 120 мм или до восьми 140 мм, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 480 мм и процессорного охладителя высотой до 195 мм. Также отметим сетчатую фронтальную панель, боковую панель из закалённого стекла, четыре порта USB 3.0 и разъём USB Type-C. Цена корпуса составит 140 долларов.