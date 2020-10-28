Представлен ПК-корпус Raijintek Silenos MS

Компания Raijintek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Silenos MS, которая подойдет для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера АТХ, Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарт длиной до 320 мм, двух 3,5-дюймовых и трех 2,5-дюймовых накопителей, до шести вентиляторов, процессорного кулера высотой до 160 мм и жидкостной системы охлаждения с тремя радиаторами до 360 мм. Также отметим четыре версии Silenos MS с белой и черной расцветками и вариантом Pro с двумя 200-мм и одним 120-мм предустановленными вентиляторами с ARGB-подсветкой, сетчатой передней и верхней панелью с вентиляцией, боковой панелью из 4-мм закаленного стекла, габариты 270:465:500 мм и массой 7 кг.