Представлен ПК-корпус Sharkoon Night Shark

Компания Sharkoon пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Night Shark, который ориентирован на создание игровой системы. В корпус можно установить системные платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, дискретную видеокарту длиной до 420 мм, три 3,5 дюймовых или до пяти 2,5 дюймовых накопителей, одно 5,25-дюймовое устройство хранения информации, процессорный кулер высотой до 160 мм, жидкостную и воздушную систему охлаждения, а также блок питания длиной до 295 мм.

Также отметим семь посадочных мест для карт расширения, фронтальную и боковую стенки из закаленного стекла, гнёзда для наушников и микрофона, по два порта USB 2.0 и USB 3.0. Новинка выйдет в четырёх версиях: без вентиляторов, с тремя 120-мм кулерами (два спереди и один сзади) с синей, красной или многоцветной RGB-подсветкой по цене от 70 до 90 евро.