Представлен ПК-корпус Sharkoon RGB Flow

Компания Sharkoon пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью RGB Flow, которая, как видно из названия, получила светодиодную подсветку в виде двух тонких полосок. Новинка характеризуется габаритами 42,4:20,6:48,1 см, поддержкой материнской платы типоразмера mini-ITX, microATX или ATX, семи карт расширения, двух 3,5- и шести 2,5-дюймовых накопителей, видеокарты длиной до 35 см, процессорного кулера высотой до 16,5 см, блока питания длиной до 21,5 см, комплектным 120-мм вентилятором, возможностью установить еще четыре 120-мм или два 140-мм вентилятора, систему жидкостного охлаждения с радиатором длиной до 280 мм и толщиной до 5,5 см или СЖО длиной до 360 мм и толщиной до 6,4 см, если устанавливать сзади, съемными воздушными фильтрами, а также боковой панелью из закаленного стекла. Sharkoon RGB Flow продается по цене в 55 евро.