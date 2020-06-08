Представлен ПК-корпус SilverStone CS330

Компания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CS330, которая подойдет для создания компактного сервера или системы хранения данных. Новинка характеризуется поддержкой системных плат типоразмера Micro-ATX, Mini-DTX и Mini-ITX, трех 3,5-дюймовых накопителей с «горячей» заменой, ещё четырех внутренних 3,5-дюймовых устройств хранения данных и еще одного 3,5/2,5-дюймового накопителя, съемным лотком материнской платы, видеокарты длиной 336 мм, четырьмя слотами расширения, гнёздами для наушников и микрофона, двумя портами USB 3.0, а также пылевыми фильтрами спереди и сверху. Размеры корпуса равны 210:374:385 мм, а масса - 6 кг.

Комментарии и отзывы SilverStone CS330
Обзоры:
Обзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометриейОбзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометрией
Обзор Robomow RS625. Идеальный помощник на даче Обзор Robomow RS625. Идеальный помощник на даче
Обзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесосОбзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесос
Новости:
Лучшая мультиварка до 10 000. Philips HD4749/03 Avance Collection

Мультиварка – это один из самых полезных помощников на кухне. С её помощью можно приготовить огромное кол...
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилем

При выборе бытовой техники на кухню помимо надежности, функциональности и энергоэффективности также важны...
Где купить качественный телевизор в Киеве

К покупке телевизора стоит подходить очень тщательно. Для начала необходимо определиться с бюджетом, скол...
Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкойОбзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкой
Обзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферииОбзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферии
Обзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейкаОбзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейка
Обзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HDОбзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HD
Комплект поставки Redmi Note 9 Pro показ...
Комплект поставки Redmi Note 9 Pro показПрофильный ресурс Slashleaks поделился фотографией, на которой запечатлен комплект поставки ожидаемого см...
Мониторы Samsung Odyssey C27G75T и C32G7...
Мониторы Samsung Odyssey C27G75T и C32G7Компания Samsung дала старт продажам мониторов Odyssey G7 – 27-дюймовой модели C27G75T и 32-дюймовой C32G...
ABKONCORE представила ультра тихий корпу...
ABKONCORE представила ультра тихий корпуСегодня компания ABKONCORE выпустила ультра тихий корпус средней башни S500, разработанный в минималистич...
Смартфон Honor Play 4T получил 6 ГБ опер...
Смартфон Honor Play 4T получил 6 ГБ оперКитайский бренд Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 4T, который оценен в 170 долларов. Новинку...
Samsung Galaxy S20 Ultra провалил тест D...
Samsung Galaxy S20 Ultra провалил тест DСпециалисты из лаборатории DxOMark наконец-то завершили тестирование камеры топового смартфона Samsung Ga...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy A50...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy A50В последнее время производители смартфонов стали делать серьезный упор на толщину корпуса, которая с кажд...
«Diablo 3. Книга Каина» - история мира г...
«Diablo 3. Книга Каина» - история мира гИгры Diablo и Diablo 2 оказались очень успешными, и сумели собрать вокруг франшизы целую армию поклоннико...
Объектив Panasonic S 20-60mm F/3.5-5.6 п...
Объектив Panasonic S 20-60mm F/3.5-5.6 пВ сети появились фотографии нового полнокадрового зум-объектива Panasonic S 20-60mm F/3.5-5.6 для байонет...
Gigabyte анонсировала материнскую плату ...
Gigabyte анонсировала материнскую плату Gigabyte анонсировала материнскую плату для энтузиастов и геймеров. Плата Z490 Aorus Ultra предлагает 12 ...
В сети появились фотографии процессора 1...
В сети появились фотографии процессора 1В интернете все больше и больше информации о будущих процессорах 10-го поколения Intel, которые выйдут в ...
Xiaomi Smart Door Bell 2 для умного дома...
Xiaomi Smart Door Bell 2 для умного домаОфициально представлен дверной замок Xiaomi Smart Door Bell 2, который создан для того, чтобы вы могли со...
Представлена звуковая карта Creative Sou...
Представлена звуковая карта Creative SouCreative анонсирует новую PCIe звуковую карту Sound BlasterX AE-5 Plus. Она является обновлением Sound Bl...
Обзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 SuperОбзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 Super
Обзор Defender CH-115+ и CH-129. Автомобильные держатели мобильных устройствОбзор Defender CH-115+ и CH-129. Автомобильные держатели мобильных устройств
Обзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4КОбзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4К
Обзор Defender WPL-01. Беспроводное зарядное устройство Обзор Defender WPL-01. Беспроводное зарядное устройство
Обзор ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger (RX5700XT CLD 8GO). Тесты и сравнение RTX 2070 Super и RTX 2080 SuperОбзор ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger (RX5700XT CLD 8GO). Тесты и сравнение RTX 2070 Super и RTX 2080 Super
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor