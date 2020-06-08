Представлен ПК-корпус SilverStone CS330

Компания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CS330, которая подойдет для создания компактного сервера или системы хранения данных. Новинка характеризуется поддержкой системных плат типоразмера Micro-ATX, Mini-DTX и Mini-ITX, трех 3,5-дюймовых накопителей с «горячей» заменой, ещё четырех внутренних 3,5-дюймовых устройств хранения данных и еще одного 3,5/2,5-дюймового накопителя, съемным лотком материнской платы, видеокарты длиной 336 мм, четырьмя слотами расширения, гнёздами для наушников и микрофона, двумя портами USB 3.0, а также пылевыми фильтрами спереди и сверху. Размеры корпуса равны 210:374:385 мм, а масса - 6 кг.