Представлен ПК-корпус SilverStone Fara 311

Компания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Fara 311, которая ориентирована на создания небольшой игровой системы. Новинка характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 354 мм, одного 3,5-, одного 3,5/2,5- и одного 2,5-дюймового накопителя, жидкостной системы охлаждения с радиатором диаметром до 240 мм, процессорного охладителя высотой до 156 мм и блока питания длиной до 140 мм.

Также отметим переднюю панель из стальной сетки для лучшего отвода тепла, комплектный 120-мм вентилятор, 5,25-дюймовый отсек, два интерфейса USB 3.0 и один USB 2.0, комбинированный 3,5-мм аудиоразъем, размеры 183:360:410 мм и массу 3,48 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.