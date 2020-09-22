Представлен ПК-корпус SilverStone Fara B1 Pro

Компания SilverStone представила компьютерный корпус Fara B1 Pro, который подойдет для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарты длиной до 32,2 см, процессорного кулера высотой до 16,5 см, одного 3,5- и еще четырех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм. Также отметим боковую стенку из закалённого затемнённого стекла, четыре 120-мм комплектных вентилятора с ARGB-подсветкой, перфорацию, размеры 207:446:401 мм и массу 5,75 кг. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

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